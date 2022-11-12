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審理壓力大怎麼辦？橋頭地院邀心理師構築國民法官心靈後盾
「國民法官」新制明年1月即將上路，不少人仍對國民法官職務感到困惑，甚至憂心接觸各類案件，產生心理壓力及情緒障礙，考量身心健康及攸關能否適切執行職務並安心審判，橋頭地方法院邀集高雄市諮商心理師公會舉辦線上講座，盼能給予未來國民法官心靈支持，也徵求心理師加入，成為新制的堅強後盾。
橋頭地院選在111年11月11日上午11時與高雄市諮商心理師公會聯合辦理「國民法官法介紹及心理減壓方案交流」線上講座，邀集148名心理師介紹國民法官制度，及司法院核備心理支持計畫。
談及國民法官制各階段可能產生心理壓力及情緒障礙，橋頭地院刑一庭長楊智守說明，正式審判前，可能因陌生制度、角色產生焦慮；審判過程中，也會因接觸血腥照、解剖、殘忍手段等，造成心理創傷、憂慮及心理負荷。
楊智守還說，即使判決過後，審判結果也可能帶來心理壓力，或因保密義務無處抒發引發複雜悲傷、替代性創傷等心理症狀。
橋頭地院院長黃莉雲表示，國民的心理因素、身心健康，攸關是否能妥適執行國民法官職務，為使國民法官能安心執行職務，地院將擬定三階段的照護心理支持計畫，同時需要更多心理師共同參與及提供適切照護。
地院期許透過與高雄市諮商心理師公會交流，能依據各階段心理支持計畫，提出適合國民法官指引問答、團體減壓課程設計、個案諮詢等心理支持，並建立「審判心理健康量表」，同時廣邀各心理師加入，成為國民法官的堅強後盾。
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