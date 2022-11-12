信用卡遭盜刷付外送餐點 竟是前同事女友用這招貪便宜
新北市林姓女子接獲發卡銀行通知刷卡消費紀錄，驚覺信用卡遭盜刷，追查發現竟是前同事女友陳姓女子趁她登入外送平台網路線上刷卡消費時，偷偷記下卡號及授權碼，利用其卡號及授權碼訂餐，盜刷8000多元，怒報警提告。新北地院日前判決陳女應賠償刷卡消費金額8087元，可上訴。
判決指出，林女於2020年6月間，突然接獲發卡銀行簡訊通知，有一筆刷卡消費8087元，林女並無印象自已有這筆金額的刷卡消費，懷疑自已遭盜刷，立即報警。經警方調閱刷上消費記錄追查，發現該筆刷卡紀錄是向外送平台訂餐，並透過網路線上刷卡消費付款。
經警方告知後，林女回想起之前與公司前同事及其女友陳姓女子共處時，林女答應請客欲叫外送平台送餐，因三人只有陳女有註冊外送平台，由陳女撥打個人手機點餐後，林女提供信用卡號在網路線上刷卡消費，陳女因此得知林女信用卡之卡號、有效日期及授權碼等資料，數日之後陳女便利用機會再度訂餐盜刷8087元得逞。
新北地院認為陳女所為犯行使偽造準私文書罪，今年7月判刑3月，得易科罰金9萬元；民事賠償部分，日前判決陳女應如實賠償刷卡金額共8087元，仍可上訴。
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