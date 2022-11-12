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保險業務員愛戀上司人妻女同事 夫不滿戴綠帽怒告

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

人壽保險業務員黃姓男子愛戀已是上司人妻的貌美女同事，天天傳訊送愛意，還陪同辦理出院手續，擔任壽險區經理人夫獲悉愛妻出軌，按鈴怒告下屬，新北地院日前判決黃男應賠償10萬元，可上訴。

判決指出，擔任人壽保險業務員黃姓男子因工作關係，與同公司已婚女同事日久生情，明知女同事丈夫正是同公司擔任上司的壽險區經理，仍難擋愛慕之意，多次傳送「在想你呀」、「因為我不在身邊」、「抱緊小可愛」、「小寶貝」、「想到睡不著」等文字貼圖訊息。

「不能探病就不能進來陪我嗎？」女同事因身體不適住院，與黃男互傳訊息，「因為想說帶你出院，陪你」，女同事回訊，「不確定經理會不會回來」，黃男再傳訊，「你確定再跟我說，我待命」、「不能偷偷跑進去嗎？」女同事丈夫事後發現二人互傳親密訊息，驚覺被戴綠帽，怒按鈴提告，求償精神撫慰金100萬元。

黃男出庭表示，僅到醫院陪同辦理出院手續，否認有任何逾矩行為。新北院地認為，黃男明知對方為已婚婦人，二人互動已逾越普通朋友交往的一般社交行為，考量黃男年薪約30餘萬元，日前判決應賠償10萬元為當，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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新北 保險

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