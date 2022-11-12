新北檢察官遭爆受邀至招待所 新北檢：已分調字案調查

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

有周刊報導警政署政風室主任黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝3年前參加檢警聯誼餐敘後，曾受邀約至台北市1處銀樓地下室及信義區等地唱歌，法務部昨晚緊急發出聲明稿表示，黃先行調離現職，靜候調查，另新北檢察官王涂芝，則由新北地檢署送分案依法調查。

法務部表示，有週刊昨晚報導，爆料指出有檢察官也至招待所，全案於獲悉後立即責令廉政署進行相關調查，目前正由內政部政風處依法查處中，對於報導指稱檢察官參加檢警聯誼餐敘及受邀至台北市某處銀樓地下室及信義區唱歌，當時現場有何人在場等相關內容，現均仍調查中。

據周刊執導，2020年1月，警政署政風室舉辦尾牙在北市衡陽路極品軒餐廳席開3桌，不少檢警高層受邀出席，後來新北市刑大高層邀約續攤至信義區一處豪宅唱歌，室內設有撞球檯、籃球機與KTV設備，席間約10人，除黃錦秋與王涂芝是檢察官外，其他人都是警察，2位檢座均稱現場未涉及不法。

新北地檢署也連夜表示，據初步瞭解，當時只有檢警人士與會，並無其他業者在場，惟為瞭解詳細情況、事情原委及是否涉有任何違失，新北地檢署已分調字案進行調查。

新北地檢署外觀。圖／聯合報系資料照
新北地檢署外觀。圖／聯合報系資料照

檢察官 銀樓

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