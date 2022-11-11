頭城鎮長選舉…遭林樂賜批不做事 蔡文益提告不實指控

頭城鎮長選舉3人之爭，無黨籍候選人林樂賜今砲火對準國民黨候選人蔡文益，重提其5年前今日在議會質詢時羞辱警察，又指蔡任代理鎮長迄今浪費公帑、移用公共造產基金發振興經濟津貼、擱置建設等，批他「只想做官不做事」。蔡文益下午赴宜蘭地檢署說遭不實指控，提告林誹謗、意圖使人不當選。

國民黨籍頭城鎮民代表會前主席林樂賜，以無黨籍參選下屆頭城鎮長，迎戰同黨代理鎮長蔡文益、民進黨林瑞文。

林樂賜今開記者會提到，蔡文益2017年11月11日質詢時，轟警開議員紅單，登上媒體版面，還被說是壓霸議員、好大官威，此舉讓頭城蒙羞。

林說，蔡年初受派代理鎮長，即拆人行道的車阻、卸下公所門前「旭日東昇」標誌，還將做好的春聯、街景佈置，重製成有其名和肖像的版本，直呼是浪費公帑。

林樂賜指出，蔡代理鎮長10個多月來，幼兒園與親子館工程停滯，獲中央補助的沙成路2巷拓寬案，因意識形態而擱置，若住宅發生意外恐不利救災。還批蔡移用公共造產基金，發放每人2000元振興經濟津貼，卻擱置納骨塔規劃案。

蔡文益今天下午到宜蘭地檢署按鈴提告，澄清幼兒園工程持續進行，振興經濟津貼根本沒用到公共造產基金等內容，認為林樂賜所言是不實指控，對他與公所團隊造成非常大的傷害。