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屏東里長候選人疑發糕餅禮盒行賄 夫妻涉案5萬元交保
九合一大選倒數計時，各選區賄聲賄影傳聞不斷。屏東東港鎮許姓里長候選人，指示其妻與助理發送糕餅禮盒給10多位選民，涉嫌行賄，遭檢警調專案小組查獲，檢方訊問後以3人涉嫌重大，且有勾串之虞聲請羈押。屏東地院羈押庭裁定許姓候選人夫妻等3人分以5萬元、3萬元交保。
檢方表示，許姓候選人10月間指示其妻及余姓助理，在選區分送手工特製糕餅禮盒，許妻還穿著候選人背心請託拜票，涉嫌行賄。
檢方掌握可靠情資，由屏東地檢署主任檢察官廖偉程與承辦檢察官余晨勝展開偵辦，並由檢察官洪綸謙、施怡安協同，指揮屏東縣調站、東港警分局組成專案小組追查。
經搜索後扣得相關證物，並約詢里民到案，以3人涉犯公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞聲請羈押。屏東地院羈押庭裁定許姓夫妻各以5萬元交保，其助理3萬元交保。
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