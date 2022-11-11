要蔣萬安以「章萬安」參選 最高行裁定出爐蘇煥智夢碎

台北市長參選人蘇煥智指前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序即認領登記前總統蔣經國為生父，是「特權認領」，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，要求10月21日選舉抽籤日前撤銷蔣孝嚴「生父蔣經國之認領登記」，將立委蔣萬安恢復章姓，以「章萬安」名義刊登選舉公報和選票。北高行駁會後蘇抗告，最高行政法院今駁回確定。

蘇煥智認為台北市大安區戶政事務所2002年12月間所做的「蔣經國認領章孝嚴」認領登記，違反民法、戶籍法規定，蔣孝嚴未經民事認領判決，也沒有DNA親緣鑑定報告，僅憑內政部常務次長主持跨部會協調結論，認領登記生父為蔣經國，明顯違法，圖利蔣孝嚴父子接收蔣家「政治遺產」。

為避免民眾繼續誤認「章孝嚴」、「章萬安」為蔣家後代，影響選舉公平、客觀性，並維護戶籍登記的公益性及市民知的權益，蘇煥智聲請定暫時狀態假處分。不過北高行指蘇以台北市政府為撤銷認領登記的相對人，不符戶籍法規定，且蘇非「利害關係人」或認領登記的本人、原申請人，沒有向戶政事務所申請撤銷認領登記的請求權，非適格當事人。

此外，選舉公報及選票上的候選人姓名，必須由台北市選委會依戶籍登記資料編印，不能任意為之，蘇煥智既非適格的當事人，也沒有說明主張台北市選委會不得依戶籍登記資料編印選舉公報及選票的請求權基礎，也未釋明聲請假處分所想保全的權利或法律上利益為何，僅泛稱認領是否有效牽涉龐大選舉利益，北高行認無權利保護必要，駁回聲請。