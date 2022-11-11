送禮、現金買票涉賄 雲林2鄉鎮代候選人交保
雲林地檢署昨天偵辦北港鎮黃姓鎮民代表候選人送禮行賄和口湖鄉王姓鄉民代表候選人的王姓樁腳涉犯現金買票，經訊問後，黃姓候選人和王姓候選人分別以80萬元、15萬元交保候傳。
雲林地檢署主任檢察官吳文城今天接受媒體聯訪表示，北港鎮黃姓鎮民代表候選人今年7月間以刻有其名字的全新拐杖為對價，送給選區多名選民並請求支持。
經專案小組多日蒐證，並搜索查扣部分枴杖，檢方昨天通知黃姓候選人、樁腳及選民等18人到案說明，部分選民交出枴杖。經檢方訊問後，認黃姓候選人涉犯選罷法，但無羈押必要，諭令新台幣80萬元交保候傳。
同時雲林地檢署檢察官羅袖菁、施家榮指揮偵辦，口湖鄉王姓鄉民代表候選人的王姓樁腳涉嫌今年10月間以每票現金1000元對價，向選區選民賄賂，並請求投票支持。
王姓候選人及王姓樁腳昨天到案說明，並查扣得不法所得2000元。檢方訊後，認為王姓樁腳有羈押必要，向法院聲請羈押，法官以王姓樁腳已交代相關案情，因此諭知請回；王姓候選人則諭令15萬元交保候傳。
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