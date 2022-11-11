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澎湖再查獲賄選 西嶼村長候選人涉以每票1000元行賄
日前澎湖西嶼鄉傳出鄉長候選人涉嫌以禮盒賄選後，澎湖地檢署再查獲莊姓村長候選人涉以每票1000元代價賄選，初步調查約賄賂10人，檢警昨天赴候選人住處搜索，扣押6000元，另有選民自行繳回1000元賄款，共傳訊8人到案，法官審理後認為莊男對案情已有交代，無羈押必要，具保10萬元候傳。
澎湖地檢署表示，西嶼再傳出賄選，地檢署由檢察官黃政德指揮檢警共同偵辦，蒐證完備後，昨天持搜索票到莊姓村長候選人住處搜索，並同步傳訊樁腳、受賄選民及證人共8人到案。
經查，莊男涉涉嫌親自或透過樁腳，以每票1000元代價，按每戶有投票權人數交錢給選民，請託支持，共計交付10票共1萬元現金賄選，違反公職人員選罷法規定，已向法院聲請羈押；法官審理後，認為莊男無羈押必要，具保10萬元。莊妻及另名洪姓樁腳，具保2萬元；其餘選民均請回。
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