澎湖再查獲賄選 西嶼村長候選人涉以每票1000元行賄

日前澎湖西嶼鄉傳出鄉長候選人涉嫌以禮盒賄選後，澎湖地檢署再查獲莊姓村長候選人涉以每票1000元代價賄選，初步調查約賄賂10人，檢警昨天赴候選人住處搜索，扣押6000元，另有選民自行繳回1000元賄款，共傳訊8人到案，法官審理後認為莊男對案情已有交代，無羈押必要，具保10萬元候傳。

澎湖地檢署表示，西嶼再傳出賄選，地檢署由檢察官黃政德指揮檢警共同偵辦，蒐證完備後，昨天持搜索票到莊姓村長候選人住處搜索，並同步傳訊樁腳、受賄選民及證人共8人到案。