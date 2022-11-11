曾集結群眾要求龐培歐「滾蛋」 共和黨主席涉嫌為同黨候選人賄選

九合一選舉倒數計時，北市再度傳出賄選案件。檢調接獲檢舉，共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替共和黨台北市長及台北市議員候選人期約賄選。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，前往周男住處等相關6個處所搜索，並約談周男相關人等共7人，全案依違反選罷法期約賄選罪擴大偵辦中。

身為共和黨及333政黨聯盟兩個政黨黨主席的周克琦，是國內政治陳抗常客。日前美國前國務卿龐培歐訪台，至總統府會見蔡英文總統時，周男便在自由廣場集結群眾，要求龐培歐「滾蛋」，後來因非法集會遊行遭警方舉牌警告兩次並施以保護管束。