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曾集結群眾要求龐培歐「滾蛋」 共和黨主席涉嫌為同黨候選人賄選
九合一選舉倒數計時，北市再度傳出賄選案件。檢調接獲檢舉，共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替共和黨台北市長及台北市議員候選人期約賄選。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，前往周男住處等相關6個處所搜索，並約談周男相關人等共7人，全案依違反選罷法期約賄選罪擴大偵辦中。
身為共和黨及333政黨聯盟兩個政黨黨主席的周克琦，是國內政治陳抗常客。日前美國前國務卿龐培歐訪台，至總統府會見蔡英文總統時，周男便在自由廣場集結群眾，要求龐培歐「滾蛋」，後來因非法集會遊行遭警方舉牌警告兩次並施以保護管束。
據了解，檢調目前僅掌握周男涉嫌賄選，但尚無事證顯示與共和黨台北市長候選人或市議員候選人有關，因此今天並未約談兩名候選人。至於全案係周男自發性動作，或與該候選人有關，檢調正深入釐清，務求毋枉毋縱。
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