更生保護節77屆慶祝大會 王令麟獲表揚

台灣更生保護會今天舉辦「第77屆更生保護節慶祝大會」，表揚長期熱心公益對監所教化及保護事業有貢獻的團體及個人；法務部表示，除持續督導台灣更生保護會妥善辦理業務，也會藉助熱心團體人士落實柔性司法的真諦。慶祝大會由台灣高檢署檢察長張斗輝主持，並邀行政院政務委員林萬億、檢察總長邢泰釗與會。

法務部長蔡清祥表示，更保志工的努力是更生人回歸社會的後盾，強化更生人復歸社會是法務部重要政策，法務部會秉持「不放棄任何一位更生人」的理念持續推動各項服務。

今天獲行政院表揚者有呂蕙貞女士、陳宛蓁女士、蔡燕女女士、張序伯先生、薛漢麟先生、許永在先生、宜聯鋼鐵股份有限公司、慈濟基金會羅東聯絡處、財團法人基督教更生團契高雄區會、財團法人淨化社會文教基金會。

獲法務部表揚者有邱秀琴女士、林奇美女士、高鳳嬪女士、胡純寬女士、王淑君女士、曾瀚霖先生、游金興先生、陳義成先生、張翔閎先生、黃秀莊先生、林信道先生、陳安富先生、台新銀公司、芬格公司、吳仲亞教育慈善基金會、台灣基督教主愛之家輔導中心、松山慈惠堂、嘉義市真如禪寺、草湖玉尊宮。

更生保護會表揚的個人有許瓊華女士、李美慧女士、鄭寶玉女士、江松樺先生、林炳耀先生、吳東亮先生、韓正雄先生、陳焜先生、王令麟先生、棋琴建設公司。