太魯閣號出軌案移工華文好獲判無罪 花蓮地院說明理由

太魯閣號撞車出軌案刑事一審今天宣判，9名被告中，最受矚目的是台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益判刑8年10月最重，包商李義祥違反採購法、過失致死罪合併應執行7年10月，移工華文好無罪。花蓮地院下午說明判決理由。

花蓮地院刑事庭長黃鴻達說明，全案判決核心有二，一個是李義祥向東新營造借牌承攬台鐵標案，涉犯政府採購法，一個是工程安全涉及的過失致死罪。李義祥借牌包工程違反採購法部分，相關人等都依照政府採購法妨害投標罪處刑，並處以罰金；另，雖然當時在工地現場的只有李義祥和華文好，但全案遭判過失致死的被告，都認定與工程安全有交互關係。

黃鴻達指出，潘堂益身為主辦工程司，明知李義祥等人提供的工程紀錄不實，就應監督施工廠商，卻未善盡職責，與李義祥非法趕工互為因果，造成本案嚴重事故，所以過失致死重判4年10月，另偽造文書4年2月，合併應執行8年10月。

李義祥輕率把挖土機當吊車用，致吊卡大貨車滑落邊坡被408列次太魯閣號撞上，釀成重大死傷，過失致死重判5年，違反政府採購法判3年，合併應執行7年10月。李義祥過失致死罪被判5年，是繼台南維冠大樓倒塌案、0206花蓮雲門翠堤倒塌案，司法第三件過失致死最高刑度的案件。

至於李義祥被檢方起訴肇逃並求刑7年但獲無罪，合議庭法官認為，李義祥在事故發生後確實留在現場，警方到場時亦未否認吊卡大貨車是他所有與使用，與合夥人林長清聯絡時也沒有隱匿之意，難認符合肇逃要件，才諭知無罪。

華文好則是在本案的行為僅止於駕駛挖土機供李義祥使用，及在吊卡大貨車的車輪放置石塊，未參與以承重不足的布帶拖拉吊卡大貨車的行為，與事故發生沒有因果關係，諭知無罪。

同案其餘被告，聯合大地監造主任李進福過失致死4年6月、偽造文書2年10月，合併應執行7年2月；聯合大地安衛人員張齊富財過失致死判刑4年6月；中琰顧問專案經理郭國振過失致死判刑4年2月。