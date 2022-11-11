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全國移送賄選案161件666人 服務處槍擊案已組專案小組追查
九合一地方公職選舉已進入最後15天，警政署昨召開全國警察機關視訊會議，署長黃明昭要求各警察機關強化勤務部署，維護選舉活動平安舉行，全力查察賄選、防制選舉暴力。對於台南市議員候選人服務處槍擊案，黃明昭相當重視，第一時間指示刑事局偵八大隊與台南市警察局共組專案小組，目前已鎖定特定犯嫌。
黃明昭要求各警察機關加強查賄制暴，防堵黑道、境外勢力及資金介入選舉，黃明昭抽詢縣市警察局長查賄進度。截至今年11月10日止，全國各警察機關已移送賄選案件161件666人、選舉暴力案件62件83人及其他妨害選舉案件358件436人。
警政署強調，選舉期間除要求各警察機關全力查察賄選，治安維護也不會偏廢，對於任何可能擾亂社會治安違法行為將迅速偵破。
黃明昭特別要求，各警察局針對各候選人的人身安全、競選總部及住家，應落實維安工作，以確保選舉流程的公正與平順。
黃明昭請各級主官親自規劃指揮重要選舉勤務，全力維護選舉相關處所及活動安全，並確實與選務機關密切配合，強化選票印製、運送及保管維安作為，協助順利完成選務工作。
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