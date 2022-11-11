快訊

疑被毆打致死…嘉縣老婦陳屍住處、頭卡樓梯間欄杆 子涉嫌遭逮

前助理爆請病事假「要把薪水繳回去」 高虹安親上火線說話了

規模7.3強震襲太平洋島國東加 觸發海嘯警報

酒駕慣犯拒繳罰單 農會54萬存款遭扣押清償

中央社／ 高雄11日電

高雄張姓男子去年騎車拒絕酒測挨罰新台幣18萬元，遭行政執行署高雄分署扣押其農會存款，不料他今年又因酒駕累犯再挨罰36萬元，上月收取解繳入帳，全案共54萬元清償完畢。

行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，張男去年11月3日因騎車拒絕酒測遭裁罰新台幣18萬元，但他卻拒絕繳納罰單，今年5月間遭移送至高雄分署強制執行。高雄分署先是函請大寮地政事務所查封其名下不動產作為保全，再扣押其農會存款。

不料，張男今年9月7日再因酒駕累犯遭開罰36萬元罰鍰，高雄分署收案後再次扣押其農會存款，並於上月5日收取解繳入帳，全案共54萬元全數清償完畢。

此外，另名余姓男子也因多次拒絕酒測及無照駕駛，經交通事件裁決中心裁罰54萬9000元，並在今年2月起陸續移送高雄分署強制執行，但余男因逾期未繳納，其名下房地陸續遭查封。余男家人獲悉後前往高雄分署申請分6期繳納，月繳9萬多元，全案已於今年9月全數繳納完畢，不動產查封也獲塗銷。

高雄分署呼籲，酒駕零容忍是全民共識，對於酒駕或拒絕酒測行為，道路交通管理處罰條例均有加重處罰，民眾切勿心存僥倖，漠視法令。酒（毒）駕案件也將持續強力執行，維護所有用路人生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒測 農會

延伸閱讀

埔心鄉農會總幹事靈光乍現 不黏牙的麥芽餅今上市

影／拒檢闖紅燈肇逃撞人 駕駛被逮辯：怕酒測超標

選舉用量大 花價連翻3至4倍還有上漲空間

2男子酒駕拒測不繳罰款 行政執行署開鍘

相關新聞

要蔣萬安以「章萬安」參選 最高行裁定出爐蘇煥智夢碎

台北市長參選人蘇煥智指前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序即認領登記前總統蔣經國為生父，是「特權認領」，向台北高等行政法院聲...

曾集結群眾要求龐培歐「滾蛋」 共和黨主席涉嫌為同黨候選人賄選

九合一選舉倒數計時，北市再度傳出賄選案件。檢調接獲檢舉，共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工...

屏東里長候選人疑發糕餅禮盒行賄 夫妻涉案5萬元交保

九合一大選倒數計時，各選區賄聲賄影傳聞不斷。屏東東港鎮許姓里長候選人，指示其妻與助理發送糕餅禮盒給10多位選民，涉嫌行賄...

澎湖再查獲賄選 西嶼村長候選人涉以每票1000元行賄

日前澎湖西嶼鄉傳出鄉長候選人涉嫌以禮盒賄選後，澎湖地檢署再查獲莊姓村長候選人涉以每票1000元代價賄選，初步調查約賄賂1...

更生保護節77屆慶祝大會 王令麟獲表揚

台灣更生保護會今天舉辦「第77屆更生保護節慶祝大會」，表揚長期熱心公益對監所教化及保護事業有貢獻的團體及個人；法務部表示...

太魯閣號出軌案移工華文好獲判無罪 花蓮地院說明理由

太魯閣號撞車出軌案刑事一審今天宣判，9名被告中，最受矚目的是台鐵花蓮工務段主辦工程司潘堂益判刑8年10月最重，包商李義祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。