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妻騎改裝車被取締法官到場「關切」 台南地院自律會：嚴重損及司法形象
台南市警四分局執行環警監聯合稽查，10月4日攔查法官妻子1輛改裝定位燈重機車，引發法官到場關切爭議，台南地院昨天召開法官自律會審議，建議院長以本院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，並將會議紀錄，報請司法院核備。
台南地院指出，昨天召開法官自律會，審議民事庭施姓法官於10月4日因關切其妻駕駛機車，遭警攔檢開罰風紀事件，施姓法官經通知後，並未出席，僅以書面提出說明。
台南地院自律會認定，施姓法官於其妻遭警攔檢開罰時，在電話中及稽查現場，多次向員警表明其法官身分，並於對談中，大聲質疑員警攔檢行為是擾民，要求稽查主辦單位處理等言行。易使人聯想，他欲以法官身分要求免罰，所為顯已嚴重損及司法形象，言行確有不檢。
自律會認施姓法官所為違反法官倫理規範第5條：「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」規定，且情節重大。
自律會決議，依各級法院法官自律實施辦法第12條第1項第3款規定，建議院長以本院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，並將法官自律會會議紀錄，報請司法院核備。
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