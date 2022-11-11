執行署拍賣保時捷121萬元 國庫共進帳126萬餘元
行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託拍賣11輛查扣汽機車定今天上午於嘉義地檢署大型贓物庫進行拍賣，共有20組民眾登記購買，最後有4輛車完成拍賣程序，為國庫進帳126.1萬元，當中眾所矚目的名車保時捷，以121萬元拍賣出。
嘉義分署表示，這次囑託拍賣的11輛汽機車，有裁判確定為被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物；也有於判決確定前偵查或審判程序中檢察官認為有即時進行變價程序的必要者。11輛車輛中有保時捷、凌志等名牌豪車，也有豐田、日產及中華等一般價位代步車。
上午10時於嘉義地檢署大型贓物庫進行拍賣，就扣案的保時捷、凌志、豐田等廠牌之汽、機車共11輛，進行拍賣程序，有20組民眾參與競標，最後有4輛車順利拍賣，分別為中華1輛、國瑞（豐田）2輛及1輛保時捷共賣得126.1萬元，當中保時捷為全場焦點，一開始即被喊價100萬元，熱烈競標下以121萬元拍定。
嘉義地檢署表示，為避免刑事扣押物因案件偵審程序造成價值減損，影響日後犯罪所得的沒收或追徵，以有效保全並強化沒收效率，依照法務部所定「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」及「檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點」等規定，凡於偵查中經被告同意變價，或者裁判確定為被告所有供犯罪所用、犯罪所得之物，地檢署適時啟動變價程序，並獲得行政執行署嘉義分署行政協助。
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