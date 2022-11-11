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警政署：投票日將屆 要求各地警局強化勤務

中央社／ 台北11日電

警政署今天表示，九合一選舉投票日倒數，各地警察機關選舉指揮所已同步開設，要求加強勤務，讓選舉活動平安舉辦，並持續查賄選、假訊息、地下賭盤等，確保選舉過程平穩。

警政署發布新聞資料指出，署長黃明昭昨天主持全國各警察機關視訊會議提到，選舉投票日將屆，各警察機關應提高警覺，警察機關選舉指揮所已同步開設，將與各地選務機關密切配合，維護相關選舉活動，且會持續查辦選舉暴力等不法行為。

黃明昭說，離11月26日投票日已是最後階段，全體警察要秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，遇暴力行為要嚴正執法，不容許公權力受挑戰，呼籲民眾在選舉期間，保持和平理性，支持警察機關執法立場，警方會確保選舉全程平安、平順、平穩。

針對台南市學甲區昨天凌晨發生兩地遭歹徒持槍掃射共88槍，引發外界關注。警政署表示，有關台南市議員參選人服務處槍擊案，黃明昭第一時間指示刑事局偵八大隊與台南市警察局共組專案小組，目前已鎖定特定犯嫌，正積極查辦。

警政署指出，選舉期間除要求各警察機關全力查察賄選及維護治安，對於任何可能擾亂社會治安違法行為，會迅速偵破，黃明昭要求各地警局，針對各候選人的人身安全、競選總部及住家，應落實維安工作。

警察 黃明昭

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