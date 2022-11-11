弱勢婦恐嚇砸全聯判免刑 法院：以免違反國民法律情感

台中高分院。記者曾健祐／攝影 台中林姓婦人到全聯福利中心消費疑似被重複刷卡，她氣得找店主管理論脫口「信不信我砸了你店」，台中地院一審依恐嚇罪判拘役10日，林上訴台中高分院，二審以她經濟不佳，若遭盜刷恐雪上加霜，認定其氣憤事出有因且惡性甚低，撤銷改判她免刑，以免違反國民法律情感，全案確定。

檢警調查，林婦去年10月22日到西屯區1間全聯福利中心消費疑似發生重複刷卡情形，她不滿隔天到場找李姓店經理理論，並對他說「信不信我砸了你店都可以」等語，還手拿商品作勢要攻擊李，對方心生畏懼報警提告。

台中地院一審時，林婦否認恐嚇，辯稱警詢時被警察誤導，警察問他有沒有講「信不信我砸了你的店都可以這句話」，但自己並沒講，且事情都要有錄音錄影存證，否認犯罪。

李姓店經理證稱，發生刷卡糾紛和林婦協調，也說要拿店裡商品賠償她損失，但林卻朝他恐嚇、作勢要打人，確實造成他心生畏懼；其他員工也說，林婦情緒激動，還拿店裡飲料揮舞並稱「信不信我砸了你的店」。

一審考量林婦無前科、犯後否認沒有和解，並有輕度肢體障礙等一切情狀，依恐嚇安全罪判她拘役10日，得易科罰金。

林婦不服上訴仍否認犯行，台中高分院二審根據相關人證詞，並勘驗監視器也發現林當時在店內拿了1瓶飲料，並舉起作勢要毆打店經理，勘認其舉止屬於恐嚇行為。

二審再根據當時林婦消費簽單資料等，發現她當時到全聯確實有發生疑似重複刷卡並辦理退刷紀錄，所以她隔天才又到全聯理論。

二審考量，林婦自陳有輕度身障，原本從事保全，但因本案失去保全工作僅能從事清潔，經濟狀況不佳，且依期信用卡帳單仍有7個月需分期，若又遭人無端盜刷生活恐雪上加霜，認定她一時氣憤口出惡言事出有因，主觀惡性甚低。

二審依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，仍嫌過重，因此再依同法第61條諭知免刑，避免無意義之刑罰執行耗費國家資源與違反國民法感情。