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黃子佼又來了！這次和女法官介紹國民法官教育園區

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

黃子佼(中)日前曾參與司法院舉辦的國民法官法庭活動，右為台北地院院長黃國忠。記者林孟潔／攝影
黃子佼(中)日前曾參與司法院舉辦的國民法官法庭活動，右為台北地院院長黃國忠。記者林孟潔／攝影
國民法官法庭開庭在即，台北地院訂本月15日(星期二)舉辦國民法官模擬法庭成果發表會暨「逗陣繞法院」活動，活動由甫參與司法院所辦國民法官活動的金鐘獎主持人黃子佼與國民法庭女法官洪甯雅聯手介紹國民法官教育園區。

台北地院表示，國民法官法公布後，已完成2輪各4場次合計8場的模擬法庭，首創於選任程序以平板電腦進行候選模式，也首創於評議時採秘密投票，自第3場次還同步在每場增設2至4組的影子團。

北院說，為深化模擬成效，於第2輪次進行「專業聚焦」、「向下扎根」、「全民參與」、「邁向國際」深度模擬，再發現問題加以彙整、分析，已撰寫完成研究報告。

台北地院下周二上午9時30分將在5樓大禮堂舉辦「國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院」活動，現場邀請 TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿、鋼琴家吳宜玲進行鋼琴三重奏演出，有神秘嘉賓將現身。

北院說，研究報告新書發表由導演唐福睿、法官廖晉賦與談，模擬法庭成果及幕後花絮影片也在當天首播。

台北地院說，「逗陣繞法院」採茶會形式，設置裝置藝術及留言牆，國民法官庭長及法官將與來賓相互交流，使多元的聲音進入法院，有意參加者請至官網報名，未能到場者可以上網觀看。

台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影
台北地院國民法官法庭。記者王聖藜／攝影

國民法官 司法院 交響樂團

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