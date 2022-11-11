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北港候選人送枴杖80萬元交保 口湖現金買票15萬元交保

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

北港民代表黃姓候選人送枴杖涉賄選被以80萬元交保。圖／雲林地檢署提供
北港民代表黃姓候選人送枴杖涉賄選被以80萬元交保。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮雲林調查站、中機工作站、刑事警察局偵六隊、移民署雲林縣專勤隊，昨天傳訊北港鎮黃姓鎮民代表候選人、樁腳及選民等18人到案說明，訊後，認為黃姓候選人涉違反選罷法罪嫌重大，但無羈押必要，諭令80萬元具保候傳。

主任檢察官吳文城指出，北港鎮黃姓鎮民代表候選人，今年7月間以刻有其名字的全新拐杖為對價，送給選區多名選民並請求支持，經專案小組多日蒐證，並搜索查扣部分枴杖，昨天通知黃姓候選人黃、樁腳及選民等18人到案說明，到案選民交出枴杖，訊後，黃被以80萬元交保。

雲林檢察官羅袖菁、施家榮也同步指揮偵辦北港地區黃姓鎮民代表賄選案的同時，意外發現口湖鄉王姓代表候選人的王姓樁腳涉嫌今年10月間，以每票現金1000元賄選。

檢察官隨即指揮專案小組通知王姓候選人及其王姓樁腳到案說明，查扣得不法所得2000元，檢察官訊後，認為王姓樁腳有羈押必要，向法院聲請羈押，他在羈押庭向法官交代案情，因此法官審理後諭知請回；候選人王○○則由本署檢察官諭令15萬具保候傳。

檢察官 樁腳 雲林

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