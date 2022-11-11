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影／拒檢闖紅燈肇逃撞人 駕駛被逮辯：怕酒測超標

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區許姓男子上周五（4日）晚上，開車違停永明街遭警方經過盤查，許男駕車逃逸。警一路尾追，許男闖紅燈撞傷騎士，最後在國光街被攔下，許沒有酒駕，肇逃帶回偵辦。偵詢時，許男辯稱「怕酒測超標」警詢後依公共危險罪嫌移送，檢方複訊裁定無保飭回，另針對闖紅燈製單告發。

據調查，許姓男子（59歲）有一次酒駕紀錄，上周五（4日）下午3時許，他喝了一瓶啤酒，約莫5個小時後，他將車違停在新北市鶯歌區永明街上。不久，有員警騎車經過，發現有車輛違停趨前盤查。

孰料，許男心虛立即駕車逃逸，警方見狀尾後追去，許男一路飆行沿著鶯歌區永明街、建國路、鶯桃路逃逸，經過鶯桃路與永明街口闖紅燈，不慎撞倒詹男（48歲）所騎乘機車，導致詹男人車滑摔，左手背擦傷、背部挫傷，所幸送醫後並無大礙。

許男肇事後沒有停車查看，雙方持續追逐，直到3 公里外的鶯桃路182巷與國光街口，才被支援警力攔下。面對拒檢、又肇事逃逸，許男向警表示，「當天下午3時許，喝一瓶啤酒」害怕仍有酒精反應，因此背負酒駕罪責，才會逃避警方盤查。

警方表示，肇事駕駛酒測值為零毫克，逃避過程疑因闖紅燈，不慎撞擦無辜騎士，有違反道路交通管理處罰條例、危險駕駛等行為，警詢後依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊裁定無保飭回，另針對闖紅燈製單告發。肇事駕駛與受傷騎士則以3萬元達成和解。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區許姓男子拒檢，警尾後追逐3公里逮人。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 違停

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