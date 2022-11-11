雲林查獲首樁議員現金買票 蕭姓候選人30萬元交保

雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供 雲林地檢署查賄小組昨天查獲首樁雲林縣議員現金買票，第6選區蕭姓議員候選人和弟弟及樁腳涉以現金向選民買票，昨晚陸續傳喚相關蕭姓候選人及相關樁腳和選民共25人到案，受賄選民交出7萬餘元賄款，蕭及其弟弟、樁腳共4人，因已交待相關案情，無羈押必要，分別以3到30萬元不等具保候傳，這也是雲林首樁議員候選人本身涉案的賄選案。

雲林地檢署檢察官羅袖菁、施家榮指揮雲林縣調站、雲林刑大、虎尾分局、北港分局、移民署雲林、嘉義市專勤隊，展開多日蒐證，昨天通知雲林縣第6選區蕭姓議員候選人、樁腳及受賄民眾共25人到案。

經檢察官訊問後，蕭姓候選人、王姓樁腳涉嫌違反選罷法罪嫌重大，有羈押必要性，向法院聲請羈押，雲林地方法院法官認為蕭、王對案情已有所交代，無羈押必要，分別諭知30萬元、5萬元具保；蕭的弟弟、李姓樁腳由檢察官諭令20萬元、3萬元具保候傳。