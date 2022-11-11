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雲林查獲首樁議員現金買票 蕭姓候選人30萬元交保

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署查賄小組昨天查獲首樁雲林議員現金買票，第6選區蕭姓議員候選人和弟弟及樁腳涉以現金向選民買票，昨晚陸續傳喚相關蕭姓候選人及相關樁腳和選民共25人到案，受賄選民交出7萬餘元賄款，蕭及其弟弟、樁腳共4人，因已交待相關案情，無羈押必要，分別以3到30萬元不等具保候傳，這也是雲林首樁議員候選人本身涉案的賄選案。

雲林地檢署檢察官羅袖菁、施家榮指揮雲林縣調站、雲林刑大、虎尾分局、北港分局、移民署雲林、嘉義市專勤隊，展開多日蒐證，昨天通知雲林縣第6選區蕭姓議員候選人、樁腳及受賄民眾共25人到案。

經檢察官訊問後，蕭姓候選人、王姓樁腳涉嫌違反選罷法罪嫌重大，有羈押必要性，向法院聲請羈押，雲林地方法院法官認為蕭、王對案情已有所交代，無羈押必要，分別諭知30萬元、5萬元具保；蕭的弟弟、李姓樁腳由檢察官諭令20萬元、3萬元具保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，蕭姓議員候選人蕭和弟弟、王姓和李姓樁腳涉嫌於今年10月起，以每票現金1000元，向選區的選民賄選，請求支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，連日傳喚相關人員到案，受賄選民並自動繳回賄款7萬9500元，這也是雲林縣首樁議員候選人涉及現金買票案，呼籲民眾淨化選風，勿以身試法。

雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣蕭姓議員候選人涉以現金買票，查賄小組起出現金等證物。圖／雲林地檢署提供

雲林 樁腳 議員 2022大選 雲林縣選舉

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