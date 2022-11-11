連勝文告楊蕙如胡指「邊罵AZ邊偷打」 高院清場不公開

楊蕙如（右圖）去年在臉書發文，指國民黨副主席連勝文「一邊罵AZ一邊偷打」，連勝文駁斥說法不實，提損害賠償訴訟，求償100萬元，一審判楊女賠償12萬元，案件現由高院審理中。圖／聯合報系資料照 楊蕙如去年在臉書發文，指國民黨副主席連勝文「一邊罵AZ一邊偷打」，連駁斥言論不實，提損害賠償訴訟求償100萬元，台北地方法院判她賠償12萬元。案經上訴，台灣高等法院原定今天上午11點20分開庭，但庭期延滯，開庭時法官毛彥程又以事涉「醫療資訊」為由，不公開審理。

楊蕙如2021年6月26日在臉書上發文「Delta病毒真的入侵台灣了，請大家加快打疫苗的速度，不要再挑三揀四了」「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀連勝文丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝」。

連勝文表示，當時從未施打AZ疫苗，也未曾至好心肝診所施打AZ疫苗，更從未表示要進中共疫苗，楊女言論顯與事實不符，讓他人誤以為他造謠、策畫詭計、想進口中共疫苗，還以走後門的方式到好心肝診所打疫苗，嚴重侵害他名譽。

連勝文提民事訴訟，向楊蕙如求償100萬元。北院開庭時，楊蕙如指發文是要鼓勵民眾去打疫苗，且她不是指連勝文偷打疫苗，而是查詢新聞得知包含連戰在內等多位成員打特權疫苗，此事攸關公眾利益，且連勝文身為公眾人物，可受公評。

北院認為楊蕙如除在描述連勝文對於AZ等疫苗的論述與作為等事實外，言論中還評論這些行為是「造謠」「詭計」，將事實敘述與評論夾論夾敘，應屬「事實陳述」性質，且足以貶損連的社會評價、名譽。北院認為楊蕙如應該舉證，否則將造成在對於涉及公益事務發表言論的同時，可任意將關係他人名譽的不實事項或主觀逕自解讀的不實內容滲入其內，這與言論自由本質相悖。

一審判決後，雙方皆上訴，高院民事庭今續行準備程序，並確認爭點。因前幾庭審理時間拖延，直到11點50分時才開庭，法官毛彥程先是對雙方訴訟代理人致歉，但他詢問現場是否有「非當事人在場」，並以案件牽涉到醫療資訊而「清場」，閉門審理。