南投警直搗台中豪宅破洗錢水房 查扣2359萬現金

南投警方前往台中市一處豪宅直搗詐欺集團洗錢水房，當場查扣2359萬多元現金、點鈔機、捆鈔機、名錶、手機、筆電等贓證物，警方指，8名成員約20、30歲，都知道自己行為。

維護選前治安，南投縣政府警察局加強掃蕩黑幫、查緝非法槍械、打擊詐欺、查察賄選、查緝選舉賭盤，今天召開記者會公布打擊犯罪成果。南投縣警察局副局長黃秀法接受媒體聯訪表示，今年至今查獲黑道幫派14件共149人到案、民眾出境遭妨害自由案8件共10人、黑槍17把、各類毒品案871人並查扣毒品11.316公斤。

黃秀法指出，以及偵破網路賭博案24件共48人、查緝不法金流21件共78人，查扣現金含不動產共新台幣5345萬多元、不法獲利9億4722萬多元，及打擊詐欺29件共301人、提款車手230人、查扣不法所得7981萬多元、112件協同金融機構攔阻民眾遭詐騙匯款共4163萬多元。

南投警方近日報請台中地檢署指揮偵辦，破獲以30多歲林姓男子為首的詐欺集團洗錢水房，當場從屋內保險箱查扣不法現金高達2359萬多元，據了解，林男集團為掩飾不法行為，在台中市承租市價逾3500萬元的豪宅，且2、3個月就變換地點，其他住戶多未察覺異狀。

警方表示，集團成員作息日夜顛倒，因此利用下午時刻攻堅，特勤警力分從頂樓垂降及突破大門進攻，嚇得犯嫌不知所措，進一步搜索屋內在保險箱查獲大筆現金，甚至還有專業捆鈔機，可見洗錢金流龐大，但詳細經手金額、集團運作手法待進一步偵辦。