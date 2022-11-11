現金買票1票1千元 竹縣湖口鄉議員候選人涉賄羈押禁見

新竹地檢署。本報資料照片 新竹查賄團隊持續出擊，新竹地檢署查出新竹縣湖口鄉陳姓縣議員候選人涉嫌透過王姓女樁腳向選民買票，現金買票1票1000元，昨天兵分多路搜索、訊問後，認為陳與王女涉犯公職人員選罷法交付賄賂罪嫌重大，今天向新竹地院申請羈押禁見獲准。

下屆湖口鄉議員選舉10人登記搶5席，檢警調初步掌握陳姓候選人今年8月底至9月上旬，透過王姓女子向居住社區具投票權選民，以每票1000元之對價進行現金買票。

新竹地檢察官張馨尹指揮新竹縣政府警察局少年警察隊、刑事警察大隊、新湖分局、法務部調查局新竹縣調查站、北部地區機動工作站昨天持法院核發搜索票，先後執行2波搜索，並同步傳喚涉案者9人到案。

部分選民已主動繳回受賄款項1萬6000 元。檢察官訊問後， 認陳姓候選人、王女共犯買票罪嫌重大，於今天凌晨向法院聲請羈押禁見，法院今天上午10點半裁定2人准押禁見。

新竹地檢署指出，新竹查賄團隊對介入選舉的犯罪行為，持續秉持「有聞必查有據必辦」的強攻態度積極偵辦以端正選風， 呼籲候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，呼籲民眾勇敢檢舉。