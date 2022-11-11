快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2男子酒駕拒測不繳罰款 行政執行署開鍘

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄張姓男子與余姓男子因涉及酒駕等案，分別經高雄市交通局裁罰54萬元，2人卻拒絕繳罰款，法務部行政執行署高雄分署強制執行，查封2人名下不動產、查扣存款，直接對張足額扣農會存款，余也由家人申請分期付款，令2人都無法賴帳。

行政執行署高雄分署表示，張姓男子於去年11月3日騎機車拒絕酒測，遭裁罰18萬元，經高雄市交通局交通事件裁決中心通知他履行義務，但他仍不繳罰款，今年5月 17日移送至高雄分署強制執行，高雄分署6月14日函請大寮地政事務所查封張姓男子名下的不動產，9天後馬上核發扣押命令，扣押張在農會的存款，足額扣押。

不料，9月7日張姓男子又因酒駕累犯，受罰36萬元，高雄分署收案後再度扣押他的農會存款，10月5日解繳入帳，令張賴不了先後受罰的54萬元罰款。

余姓男子也因多次拒絕酒測及無照駕駛，經裁罰54萬9000 元，今年2月起便由高雄市交通局陸續移送高雄分署強制執行。高雄分署收案後通知他繳款，但他仍置之不理，馬上查封他名下的房產，家人只好為他申請分6期繳納罰款，每月繳9萬多元，才塗銷他的房產查封。

行政執行署高雄分署表示，為確保用路人安全及杜絕酒後駕車，將持續加強執行酒駕或毒駕受罰案件，無論查扣薪資、股票、保險或不動產等財產，也要令受罰者正視法律責任。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警方取締酒駕，法務部行政執行署也對不繳罰款的人開鍘。圖／本報資料照片
警方取締酒駕，法務部行政執行署也對不繳罰款的人開鍘。圖／本報資料照片

酒駕 農會 高雄市

延伸閱讀

整車嚇哭！桃園娃娃車自撞電線桿 駕駛撞破頭4童受傷送醫

又是酒駕...退休女教師遊台東遭撞亡 家屬怒：駕駛累犯卻2萬交保

北市公布酒駕累犯14人 男子3度毒駕遭罰39萬元

南市公布10名酒駕累犯 累計3千多輛汽機車被吊照

相關新聞

林智堅抄襲案法官「關一道門又開一扇窗」 自己查到被告是誰了

調查官余正煌向台北地院自訴新竹市前市長林智堅抄襲台大國發所碩士論文案，法官關了一道門，又開了一扇窗，日前要求余的訴訟代理...

現金買票1票1千元 竹縣湖口鄉議員候選人涉賄羈押禁見

新竹查賄團隊持續出擊，新竹地檢署查出新竹縣湖口鄉陳姓縣議員候選人涉嫌透過王姓女樁腳向選民買票，現金買票1票1000元，昨...

2男子酒駕拒測不繳罰款 行政執行署開鍘

高雄張姓男子與余姓男子因涉及酒駕等案，分別經高雄市交通局裁罰54萬元，2人卻拒絕繳罰款，法務部行政執行署高雄分署強制執行...

男慶生遭刺穿心、肺險斃命 兇手逃亡一夜殺人未遂判5年10月

台中劉姓男子去年底受邀到KTV幫人慶生，未料一群人卻因酒後起口角還各自找支援互嗆，衝突爆發後劉拿出隨身的18公分折疊刀，...

高市里長候選人千元買票 本尊遭聲押2樁腳3萬交保

高雄橋頭地檢署查賄再出擊，檢警調10日聯手偵辦美濃區邱姓里長候選人涉嫌自行或透過樁腳，以每票1000元代價，向劉姓選民等...

音樂教室被檢舉很吵 法官撤銷1千元罰單：沒妨礙安寧

陳姓民眾開設的音樂教室不時傳出聲響，鄰居嫌很吵舉報，警方依社會秩序維護法開出1000元罰單，陳聲明異議，台北地院認為，根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。