2男子酒駕拒測不繳罰款 行政執行署開鍘

高雄張姓男子與余姓男子因涉及酒駕等案，分別經高雄市交通局裁罰54萬元，2人卻拒絕繳罰款，法務部行政執行署高雄分署強制執行，查封2人名下不動產、查扣存款，直接對張足額扣農會存款，余也由家人申請分期付款，令2人都無法賴帳。

行政執行署高雄分署表示，張姓男子於去年11月3日騎機車拒絕酒測，遭裁罰18萬元，經高雄市交通局交通事件裁決中心通知他履行義務，但他仍不繳罰款，今年5月 17日移送至高雄分署強制執行，高雄分署6月14日函請大寮地政事務所查封張姓男子名下的不動產，9天後馬上核發扣押命令，扣押張在農會的存款，足額扣押。

不料，9月7日張姓男子又因酒駕累犯，受罰36萬元，高雄分署收案後再度扣押他的農會存款，10月5日解繳入帳，令張賴不了先後受罰的54萬元罰款。

余姓男子也因多次拒絕酒測及無照駕駛，經裁罰54萬9000 元，今年2月起便由高雄市交通局陸續移送高雄分署強制執行。高雄分署收案後通知他繳款，但他仍置之不理，馬上查封他名下的房產，家人只好為他申請分6期繳納罰款，每月繳9萬多元，才塗銷他的房產查封。

行政執行署高雄分署表示，為確保用路人安全及杜絕酒後駕車，將持續加強執行酒駕或毒駕受罰案件，無論查扣薪資、股票、保險或不動產等財產，也要令受罰者正視法律責任。