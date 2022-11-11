高市里長候選人千元買票 本尊遭聲押2樁腳3萬交保

高雄橋頭地檢署查賄再出擊，檢警調10日聯手偵辦美濃區邱姓里長候選人涉嫌自行或透過樁腳，以每票1000元代價，向劉姓選民等人要求投票支持，約談邱等22人後，認邱犯嫌重大、有勾串之虞，向法院聲請羈押；另朱姓和蕭李姓等2名樁腳，諭知以3萬元交保候傳。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、林濬程、梁詠鈞、黃聖淵、周子淳，昨指揮法務部調查局高雄市調查處、高市旗山警分局及橋檢查賄專責隊偵辦高雄市美濃區邱姓里長候選人涉違反公職人員選舉罷免法案件，通知涉案的邱姓里長候選人、樁腳及選民共計 22 人到案。

檢察官訊問後，認邱姓里長候選人涉嫌自行或透過樁腳以每票新台幣 1000 元的代價向劉姓選民等人要求投票支持，檢方認為邱犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，法院將開庭審理。

另朱姓和蕭李姓2名樁腳雖涉犯嫌重大，但檢方認為無羈押必要，分別諭