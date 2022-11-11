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音樂教室被檢舉很吵 法官撤銷1千元罰單：沒妨礙安寧
陳姓民眾開設的音樂教室不時傳出聲響，鄰居嫌很吵舉報，警方依社會秩序維護法開出1000元罰單，陳聲明異議，台北地院認為，根據鄰居說法，音樂教室並沒有發出妨礙安寧的聲音，裁定不罰。
陳姓民眾說，音樂教室的天花板等處，都有安裝隔音裝置，檢舉人所提供的內容，無法分辨聲音是否出自他的音樂教室，更無法分辨錄音之音源，教室沒有發出噪音妨害他人的生活，請求撤銷原處分。
法官調查，檢舉人提供音檔發出的聲音很小，無法辨識聲音來源及錄音者的位置，難以憑錄音檔認定音樂教室妨礙他人生活安寧。
法官認為，樓上住戶說「因我腿部行動不方便，每天都在家，但都聽不到樓下音樂教室發出的聲音，未影響生活」，隔壁超商店員則說「在超商聽不太到該音樂教室所發出之聲響」，因此，警方函送的資料無法證明音樂教室製造噪音，裁定撤銷罰單。
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