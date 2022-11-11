音樂教室被檢舉很吵 法官撤銷1千元罰單：沒妨礙安寧

陳姓民眾開設的音樂教室不時傳出聲響，鄰居嫌很吵舉報，警方依社會秩序維護法開出1000元罰單，陳聲明異議，台北地院認為，根據鄰居說法，音樂教室並沒有發出妨礙安寧的聲音，裁定不罰。

陳姓民眾說，音樂教室的天花板等處，都有安裝隔音裝置，檢舉人所提供的內容，無法分辨聲音是否出自他的音樂教室，更無法分辨錄音之音源，教室沒有發出噪音妨害他人的生活，請求撤銷原處分。

法官調查，檢舉人提供音檔發出的聲音很小，無法辨識聲音來源及錄音者的位置，難以憑錄音檔認定音樂教室妨礙他人生活安寧。