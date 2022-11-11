作案現金黑槍擺滿桌 南投縣查察賄選及暴力有成果
選舉投票日將屆，南投縣警局上午公布今年查緝選舉賭盤及國人遭詐騙出境妨害自由及黑金、槍枝、賄選等查賄制暴工作，迄11月9日止，查察賄選部分共查獲13件2人，防制暴力介入選舉共33件1人，明顯有效淨化縣內選風。
南投縣警局表示，今年迄今計已肅黑道幫派14件149人到案、查緝非法槍械17枝；查獲國人出境遭妨害自由8件10人；查獲各類毒品案871人，查扣毒品合計11.36公斤；偵破網路賭博案件24件8人，查不法金流21件78人，查扣現金（含不動產）5345萬餘元，不法利得共9億4722萬餘元。
另查獲集團犯罪29件301人、提款車手230人、查扣不法所得7981萬餘元、協同金融機構攔阻民眾遭詐騙匯款共112件、阻金額達4163萬餘元，近日更在台中地署指揮偵辦下，破獲1處欺犯罪集團洗錢水房，僅查扣不法利得現金就高達2359餘萬，有效阻斷犯罪組織不法金流。
副局長黃秀法指出，今年五合一地方公職人員選舉，南投縣多人角逐有限席次，除現任公職人員尋求連任外，更有新人輩出爭取機會，選情異常激烈，為此南投縣警局在南投地檢署指揮下，全面性執行掃黑幫、查緝非法槍械、打擊詐欺、查察賄選，有效淨化選前治安。
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