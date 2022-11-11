林智堅抄襲案法官「關一道門又開一扇窗」 自己查到被告是誰了

林智堅。圖／聯合報系資料照片

調查官余正煌向台北地院自訴新竹市前市長林智堅抄襲台大國發所碩士論文案，法官關了一道門，又開了一扇窗，日前要求余的訴訟代理人提供「林智堅真實姓名」，後來依職權查得林智堅個資，自訴案免於被程序駁回。

余正煌的律師團初次出庭時，法官審問自訴案管轄權是否合法，並諭知須提供林智堅的真實姓名、通訊地址等，否則兩周駁回自訴案，法官現改以行使公權力查個資，轉折原因耐人尋味。

余正煌的律師團成員吳俊達、張祐齊、曾威凱今天發聯合聲明表示，已依照刑事訴訟法、歷年來最高法院的法律見解，將林智堅的姓名、出生年月日、曾擔任台灣省新竹市第9屆市長及林出席記者會的照片陳報法院，以符合自訴要件。

聲明說，經閱卷知悉法院已於11月4日調閱林智堅的戶籍地址，「對此表示尊重，此作為對於原、被告雙方能釐清抄襲爭議及人格清白，都具有高度正向之意義」。

事實上，余正煌的律師團在獲知法官已職權查閱林智堅的個資前，並非沒有腹案，律師團原本的想法是到法院影印本月2日準備庭的審判筆錄，持以向戶政機關申請林智堅的資料，或可一搏知道林智堅的資訊。

其時，律師團認為，林智堅在8月12日退出桃園市長選戰記者會中，一度表示「將投入捍衛清白的戰場」，加上總統蔡英文勉勵林稱「支持智堅從選舉的戰場轉進到他人生的戰場」，藉以呼籲林智堅主動陳報通訊地址為自己奮戰，如今法官既已主動，此策略便作罷。