台東再傳議員候選人送肩頸按摩器 疑涉賄選3萬元交保

台東再傳議員候選人送禮疑涉賄選，檢方昨搜索競選總部，並傳喚陽姓議員候選人及選民共11人到案。檢察官訊後認他犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令3萬元交保候傳。

台東地檢署表示，日前接獲情資指出陽性候選人涉嫌以交付價值新台幣100元的肩頸按摩器，贈給選民 ，約其投票支持該候選人，已經違反公職人員選舉罷免法相關規定。

檢察官馮興儒昨即指揮調查站、台東分局及移民署南區事務大隊台東專勤隊，前往陽的競選總部展開搜索，帶回相關資料後，並傳喚陽姓議員候選人及選民共11人到案詢問。