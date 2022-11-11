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台東再傳議員候選人送肩頸按摩器 疑涉賄選3萬元交保

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東再傳議員候選人送禮疑涉賄選，檢方昨搜索競選總部，並傳喚陽姓議員候選人及選民共11人到案。檢察官訊後認他犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令3萬元交保候傳。

台東地檢署表示，日前接獲情資指出陽性候選人涉嫌以交付價值新台幣100元的肩頸按摩器，贈給選民 ，約其投票支持該候選人，已經違反公職人員選舉罷免法相關規定。

檢察官馮興儒昨即指揮調查站、台東分局及移民署南區事務大隊台東專勤隊，前往陽的競選總部展開搜索，帶回相關資料後，並傳喚陽姓議員候選人及選民共11人到案詢問。

檢察官偵詢時，認定陽犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要， 諭令3萬元交保候傳。地檢署呼籲候選人，以贈送禮品尋求支持當選之方式亦屬賄選 ，切勿觸法。

台東再傳議員候選人送禮疑涉賄選，檢方昨搜索競選總部，並傳喚陽姓議員候選人及選民共11人到案。檢察官訊後認陽犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令3萬元交保候傳。本報資料照片
台東再傳議員候選人送禮疑涉賄選，檢方昨搜索競選總部，並傳喚陽姓議員候選人及選民共11人到案。檢察官訊後認陽犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令3萬元交保候傳。本報資料照片

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