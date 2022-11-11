懷疑丈夫外遇偷裝定位器 妻子抓姦不成反遭判拘

高雄黃姓女子懷疑丈夫對婚姻關係不忠，自行網購GPS定位器，裝在對方機車上，偷偷記錄行蹤將近5個月。事後雖把定位器拆除，但裝置與包裝卻在住處被丈夫發現，他氣得對黃女提告，也不願和解；地院審理後，將黃依妨害秘密罪處拘役20天。

判決指出，黃女與王男夫妻關係，因妻子懷疑丈夫外遇，前年12月間於淘寶購物網購買1個GPS定位器，在楠梓區大學十街住處停車場內，把裝置偷裝在機車內。

事後黃女透過該定位器的軟體，記錄丈夫行蹤將近5個月，並在去年5月把定位器拆除，未料，丈夫在住處發現GPS定位器及包裝盒，讓他氣得報警提告對黃提告。

警詢、偵訊時黃女都坦承犯行，並依據扣案GPS定位器、照片及軟體APP畫面截圖等證據佐證犯行，後由檢方依妨害秘密罪起入，並向法院聲請簡易判決處刑。