快訊

好熱的11月高溫達34.4度 今年又是暖冬？氣象局給答案

懷疑丈夫外遇偷裝定位器 妻子抓姦不成反遭判拘

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓女子懷疑丈夫對婚姻關係不忠，自行網購GPS定位器，裝在對方機車上，偷偷記錄行蹤將近5個月。事後雖把定位器拆除，但裝置與包裝卻在住處被丈夫發現，他氣得對黃女提告，也不願和解；地院審理後，將黃依妨害秘密罪處拘役20天。

判決指出，黃女與王男夫妻關係，因妻子懷疑丈夫外遇，前年12月間於淘寶購物網購買1個GPS定位器，在楠梓區大學十街住處停車場內，把裝置偷裝在機車內。

事後黃女透過該定位器的軟體，記錄丈夫行蹤將近5個月，並在去年5月把定位器拆除，未料，丈夫在住處發現GPS定位器及包裝盒，讓他氣得報警提告對黃提告。

警詢、偵訊時黃女都坦承犯行，並依據扣案GPS定位器、照片及軟體APP畫面截圖等證據佐證犯行，後由檢方依妨害秘密罪起入，並向法院聲請簡易判決處刑。

地院認為，黃女對隱私權造成侵擾，且無法與丈夫和解，但考量他為蒐證婚外不當交往關係，無前科記錄，犯後又坦承犯行，素行尚佳，審理後，將她依無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役20天，得易科罰金2萬元，並沒收扣案的GPS定位追蹤器。

高雄黃姓女子為了抓姦在上夫機車上裝定位器，被依妨害秘密罪處拘役20天。（示意照）記者陳弘逸／攝影
高雄黃姓女子為了抓姦在上夫機車上裝定位器，被依妨害秘密罪處拘役20天。（示意照）記者陳弘逸／攝影

丈夫 網購 購物網

延伸閱讀

跑完馬拉松後上床「決鬥」 外遇男女互傳纏綿絮語判賠

林予晞同婚外遇超渣！女女床戰瑞瑪席丹驚：馬在身上跑

NBA／不用坐牢！ 布里吉斯家暴案遭判3年緩刑

氣象局用GPS監測地表 鄭明典：台灣真的在動

相關新聞

地下匯兌案主嫌落跑扯出警紀 警署：未吃案

警大校長陳檡文等警界人士出入涉地下匯兌集團招待所，事件越演越烈，警政署今年二月接獲檢舉調查，事後集團被抄，風紀案卻無疾而...

喬友大火勇消殉職 3長官不起訴挨批

彰化喬友大樓大火造成消防員陳志帆遇難，家屬針對指揮體系的消防人員提告過失致死，彰化地檢署不起訴處分。陳志帆父親陳貴森昨批...

懷疑丈夫外遇偷裝定位器 妻子抓姦不成反遭判拘

高雄黃姓女子懷疑丈夫對婚姻關係不忠，自行網購GPS定位器，裝在對方機車上，偷偷記錄行蹤將近5個月。事後雖把定位器拆除，但...

擠車後座「包夾」醉酒促襲胸舔乳 2狼軍人各判11月、8月刑

何姓、范姓志願役軍人和同袍到快炒店聚餐，結識酒促小姐，用餐結束，酒促小姐「醉了」，兩人請陳姓同袍駕車欲送她返家。在陳的車...

前少將張大偉 索賄4500萬判12年

國防部前空軍少將、前軍備局工程營產處長張大偉，涉利用營區改建採購案向中華工程索賄三千萬，中工得標後加碼到四千五百萬元，最...

點交前變凶宅 興訟判減價650萬

賴姓買家經房屋仲介，以二三三○萬向林姓賣家購買某大樓十四樓與頂樓加蓋房子，約定前年八月卅一日傍晚五點點交，詎料女租客下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。