擠車後座「包夾」醉酒促襲胸舔乳 2狼軍人各判11月、8月刑
何姓、范姓志願役軍人和同袍到快炒店聚餐，結識酒促小姐，用餐結束，酒促小姐「醉了」，兩人請陳姓同袍駕車欲送她返家。在陳的車上，右前座是空的，何、范將酒促小姐包夾在後座中間，不僅上下其手還舔乳、親臉，女方見被載往摩鐵，LINE男友求援。一審依乘機猥褻罪判何、范各11月、8月徒刑；何上訴，台灣高等法院駁回。
何、范都是陸軍裝甲第542旅的志願役軍人，兩人在2020年9月28日晚上和部隊弟兄到新竹縣一家快炒店用餐、飲酒，席間結識在快炒店推銷啤酒的酒促小姐。晚上近10點，聚餐結束，碰巧酒促小姐要回公司交還報表，眾人發現她喝多了，起意送她回公司，何、范再以送她回家為由，請她坐上陳姓同袍的轎車。
酒促小姐被安排坐後座，何姓、范姓軍人分別坐在她左、右兩側，范見她意識不清、無法抗拒，先是伸手撫摸她胸部並舔乳，何有樣學樣，也開始撫摸、親吻。酒促小姐發現車子不是開往她家而是竹北的摩鐵時，趁車子停入房間車庫時，傳LINE訊息給男友並發送定位，接著下車、逃離。
她在男友陪同下報警，再到醫院驗傷，竹北分局警方循線查獲何姓、范姓、陳姓軍人，新竹地檢署依乘機猥褻罪起訴3人。
新竹地院審理時，范坦承不諱，何則辯稱當酒促小姐靠在他身上時，才摟著她的腰；陳姓軍人喊冤，說自己就只是開車，「沒有向後摸」。竹院認定何、范乘機猥褻，各判11月、8月徒刑，陳則無罪。
何姓軍人不服氣，上訴高院，堅稱沒有非禮。范姓軍人一審宣判後未上訴，他在高院證稱何「整路都抱著她」，也有摸胸、親吻。陳姓軍人證稱當天因沒喝酒，由他開車，因不知酒促小姐住哪裡，3人才會討論到摩鐵「開個房間讓她休息」；他說何、范都有毛手毛腳，有聽到女方說「不要弄我」，他還勸「克制一點、女生說不要了」。
高院認為轎車空間有限，後座卻擠了3個人，動機可疑，且何在警詢時也坦承是因想吃酒促小姐豆腐才摟她腰，范還要他「摸摸胸部」，已然承認有不良意圖。
高院批何侵害被害人性自主權，犯後還否認，毫無反省之意，不能輕縱，一審量處11月徒刑符合比例原則，駁回他上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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