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嘉縣梅山鄉傳賄選 鄉代候選人10萬元交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉某鄉民代表候選人及嘉義縣第4選區議員候選人王姓樁腳涉嫌以現金賄選，今天被嘉檢傳喚到案，晚上檢方複訊後，分別諭令10萬元、3萬元交保。

檢警日前接獲檢舉，梅山鄉某鄉民代表葉姓候選人涉嫌以每票1千元向選民買票，同時還透過郭姓、鍾姓樁腳現金買票。

嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站、嘉縣警方執行搜索，並傳喚鄉代候選人，以及樁腳郭男、鍾女及多名選民到案說明。

偵訊時，郭男及鍾女坦承協助賄選，也有選民坦承有收到現金。晚上移送嘉義地檢署檢察官複訊後，認為鄉代候選人犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要性，諭令以10萬元交保，郭男、鍾女分別以2萬元、5千元交保。選民請回。

另外，嘉義縣第4選區某議員候選人涉嫌透過王姓樁腳賄選，以1票1千元向選民買票，尋求投票支持。

嘉義縣警方連日蒐證後，嘉義地檢署指揮警方搜索，並傳喚樁腳王姓男子及多名選民到案說明，王男於晚上被移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令以3萬元交保，選民請回。

涉嫌現金賄選，嘉義縣梅山鄉代候選人晚間檢方複訊後10萬元交保。聯合報系資料照
涉嫌現金賄選，嘉義縣梅山鄉代候選人晚間檢方複訊後10萬元交保。聯合報系資料照

樁腳 嘉義縣選舉 2022大選 賄選

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