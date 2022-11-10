啃老族向母親要錢不成燒舅舅家 親人不挺悽慘下場出爐

蕭姓男子今年1月間想返家投靠母親與舅舅未獲回應且索錢不成，傳送訊息恐嚇母親「等一下妳就知道」，與舅舅通話時又斷訊，憤而敲砸其住處門閂後放火燒屋，還好火勢及時被撲滅，台南地院審理時，母親要兒子「好好面對自己過錯」，請法官依法判刑，最後蕭男被判4年2月。

檢警調查，31歲的蕭男與大舅舅相處不睦，且向母親要求返回其原先與舅舅、母親同住公寓居住，未獲母親回應，竟多次傳送恐嚇訊息給母親。

今年1月3日下午3時25分，他不滿撥打電話與小舅舅聯繫過程中斷訊，傳送恐嚇簡訊給對方，未獲即時回應，盛怒之下敲砸其住處大門門閂鎖，逕自走入廚房內，以瓦斯爐點燃衣物、塑膠製品等易燃物，致廚房及書房起火燃燒，所幸消防局據報後及時撲滅。

他縱火後，旋即騎乘腳踏車離開現場，並搭乘客運前往台北。後經警調閱路口監視器畫面，循線將他拘提到案。他於警詢、偵查及審理中均坦承不諱。

辯護人主張，蕭所犯放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，刑度不輕，且蕭案發時其控制能力應不如一般常人，其犯罪情狀尚可憫恕，請求依刑法第59條規定酌減其刑。

合議庭委託慈惠醫院進行司法鑑定，指蕭曾於國中求學期間診斷有輕度智能不足，到高職時重新鑑定未達智能不足，但本案發生之前蕭並未有精神科疾病史與相關就醫史，他縱火行為來自於親屬互動不良所產生的衝突懷恨及不滿，屬於報復行為，顯示他於案發時精神狀況並無明顯精神障礙或其他心智缺陷情形。

合議庭審理時，母親表示，希望讓兒子知道自己該怎麼做、好好面對自己過錯，請法官依法判刑。小舅舅也說，外甥所為造成他家及整棟大樓住戶的恐慌，請依法判刑。

合議庭審酌，蕭僅因與大舅舅相處不睦，且向母親要求返回其原先住處居住，未獲小舅舅回應，不思理性溝通協調，竟多次傳送訊息恐嚇其母親，致母親內心恐懼不安；又因不滿小舅舅於電話聯繫過程中斷訊且未即時予以回應，即傳訊恐嚇，敲砸其房屋門閂鎖，恣意侵入房屋內放火，雖因火勢即時遭撲滅而未燒燬房屋，但已危害社會公共安全，造成小舅舅及同棟大樓住戶惶恐不安。