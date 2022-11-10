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屏東原民三地門鄉查獲賄選 鄉代候選人樁腳1票2000元

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東地檢署查賄再有斬獲；檢方獲報屏東縣原民三地門鄉謝姓男子，涉嫌以1票2000元並附上某鄉民代表候選人宣傳單的塑膠袋向選民買票，檢方昨天傳訊謝和選民多人到案釐清，選民承認收賄並繳回賄款，訊後向屏東地院聲請羈押謝姓男子，法院以謝已認罪諭知5萬元交保。

屏東地檢署日前接獲情資，指謝姓男子為使某候選人當選三地門鄉鄉民代表，以每人每票2000元現金行賄，指派主任檢察官劉修言及檢察官江怡萱、李昕庭共組專案小組偵辦，昨天指揮縣警局刑事警察大隊、里港分局搜索並傳喚拘提多名相關人。

檢方指出，經選民指證及繳回犯罪所得，謝姓樁腳涉犯選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，有勾串及逃亡之虞，晚間向屏東地方法院聲請羈押，法官認雖有羈押事由，然得以具保替代，諭知以5萬元交保。

屏東地檢署查賄再有斬獲；檢方獲報屏東縣原民三地門鄉謝姓男子，涉嫌以1票2000元並附上某鄉民代表候選人宣傳單的塑膠袋向選民買票。記者魏斌／攝影
屏東地檢署查賄再有斬獲；檢方獲報屏東縣原民三地門鄉謝姓男子，涉嫌以1票2000元並附上某鄉民代表候選人宣傳單的塑膠袋向選民買票。記者魏斌／攝影

屏東縣 檢察官 收賄

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