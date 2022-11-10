失控法官周靜妮辭職4月 曾拿監護權恫嚇當事人又遭送懲戒

苗栗地方法院前法官周靜妮爭議不斷，苗栗地院今年6月29日向法官評鑑委員會具狀請求對周個案評鑑，評鑑包括致電恫嚇爭取親權的丈夫、曉諭當事人撤案不成後再恫嚇查稅、將應保密的案件卷宗交給丈夫攜出影印等三部分。法評會決議第一部分報由司法院移送職務法庭審理，第二部分請求不成立，第三部分不付評鑑。

周靜妮6月30日辭職，她目前有4案繫屬職務法庭，其中1案為監察院彈劾，另外3案由司法院移送。周女2009年由檢察官轉任苗栗地院法官，初辦刑事庭業務，後被「換庭」改為民事庭法官，又改任少年法庭法官。苗院2月7日將她調到非訟中心，她上班仍不正常。

苗栗地院指周靜妮承辦一起聲請撤銷調解事件時，在去年7月30日審理前的下午打電話給當事人，詢問他聲請撤銷調解的動機並要求到院商談，且在通話時恐嚇「不然可能會把兒子的監護權判給女方」，當事人因而依約前往指定地點會面，且依周靜妮指示撰寫書狀撤回案件。

法評會認為周靜妮為求迅速結案，與當事人私下見面，讓當事人倉促撤回訴訟，有便宜行事、違反單方溝通禁止原則，也增加案件當事人不合理負擔，影響當事人訴訟上權益，損及人民對司法的信賴，可責性重大。法評會認為有懲戒必要，因此報由司法院移送職務法庭審理。

周靜妮2020年11月12日起至今年，承辦一起給付扶養費的案件，苗栗地院認為她偏袒其中一方當事人，又以和案情無關的事實詢問未成年子女，混淆他們的價值觀，又在「曉諭」當事人撤案不成後恐嚇「查稅」，言行不檢。不過法評會認為周女在審理時，除調取當事人所得資料外，依職權選任程序監理人，並依程序監理人提出的調查報告作為事實認定與曉諭當事人雙方辯論的基礎，而於審理中詢問未成年子女，使他們有表達意願和陳述意見的機會，並協助當事人調整扶養費代墊款的支付方式及比例，執行職務未違反中立原則，也沒有「撤案不成後再恫嚇查稅」的行為，因此決議請求不成立。