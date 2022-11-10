假網友介紹房地產買賣高獲利 男險被詐百萬元

嘉義市八掌派出所警員執行金融機構巡邏勤務時，發現有名邱姓男子慌張地到銀行欲辦理匯款，警員主動關切，原來有網友鼓勵他投資越南房地產可獲豐厚利潤，要他先匯款100萬元作為投資金，警方向邱男說明這是詐騙手法，及時保住百萬元積蓄。

日前警方進行金融機構巡邏勤務，在市區興業西路某銀行臨櫃服務櫃台處，有名年約64歲的邱姓男子神情慌張地邊滑手機與銀行服務櫃台人員表示，欲辦理匯款到國外帳戶；員警見狀關心提問了解，原來邱男在前來銀行之前，透過手機Line通訊軟體接到網友向其宣稱，在越南投資房地產土地買賣利潤豐厚，可以讓他參加投資從中獲取高額利潤，只是投資前必須先繳匯100萬元作為投資金，對方並提供1組個人帳戶，要求先將指定款項匯到帳戶。