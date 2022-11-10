收賄及收回扣近3千萬 台中議會前秘書長貪汙再判17年

台中市議會前秘書長陳健楷利用辦理議會採購工程刁難業者，一審被判刑20年、二審判13年6月，更一審以他犯貪汙3罪判16年；陳上訴，最高法院駁回其中1罪判8年4月確定，陳已入監，發回的其中2罪，台中高分院更二審審酌，陳其中一項收回扣2588萬元佔工程款4成，今各判陳10年、7年，仍可上訴。

更二審今宣判，撤銷改依經辦公用工程收取回扣判陳10年、褫奪公權7年，另依共同對於職務上之行為收受賄賂，判陳7年，褫奪公權4年（更二審未定應執行刑），犯罪所得2938萬元宣告沒收。

陳健楷2004年、2012年分別擔任台中縣議會秘書、台中市議會秘書長，負責台中縣、市議會工程發包，卻分在2004年間主辦「台中縣議會議事堂數位顯示幕系統暨台中縣議會民眾廣場數位資訊顯示板及周邊系統建置工程案」中，對於職務上行為向廠商收賄達350萬元。

另陳在2012年主辦「台中市議會新議政大樓國際會議廳暨議事空間多媒體系統建置案」中，違背職務，向廠商收取回扣2588萬元；陳健楷於更二審期間，就這2罪均坦承，並和相關證人證述情節相符，並相關物證、書證可佐證。

更二審審酌，陳健楷擔任台中縣議會秘書、台中市議會秘書長卻未能潔身自愛，嚴守分際，前後收取廠商回扣2588萬元，高達工程款四成，另收受廠商賄賂350萬元（另外50萬分給下屬），達工程款約一成，破壞公務員形象甚巨，造成人民喪失對公務員信賴。