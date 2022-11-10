法官遭控性侵立委質疑吃案 法界揭「特殊待遇」：司法院恐有雙標

立委曾銘宗今在立法院質詢警政署長黃明昭，指出台灣高等法院有名法官在離婚後，闖入前妻住處性侵，但警政體系卻疑受壓力吃案，據了解，目前全案兩造已達成和解，但有法界人士指出，司法院針對高等法院法官涉性侵其「前妻」一事，在解讀上刷新了民眾的三觀，恐有雙標之虞。

法界人士指出，性侵一旦發生在曾交往過的男女朋友或夫妻間，往往是關起門來說有就有、說沒有就沒有的事，這也是為什麼刑法要特別針對已經改採公訴罪的違反意願性交行為，針對配偶改採告訴乃論的原因。

簡單說，或許是為了婚姻和諧，立法者願意讓夫妻間可能的性侵，由當事者自己決定告還是不告，甚至告了都還可以撤回告訴。

首先，該法官闖入前妻住處暴力性侵得逞，儘管被害者是在家事訴訟中提出，而不是單獨提出刑事告訴，既然家事法庭法官參考各種證據後，在判決書提及「應非子虛」，也就是應該有這麼一回事，為什麼沒有接著依職權告發？性侵害案件有一定的處理流程，難道牽涉到法官，通報、警政，社工等機制，竟全都失靈？

表面上看，法官前妻作為被害人，在家事案件審理期間提出「曾遭性侵」，似乎如司法院所言，是一種訴訟過程中的攻擊防禦方法，並且沒有證據；問題是，哪一個刑事案件能在事後百分百還原真相？無從判別真假，所以無法當作一個事實來調查為理由，更何況是一個公訴案件。

法界人士說，因此，這樣的問題已經不是單純私領域的問題，否則立法者當初何必將違反意願性交罪改為非告訴乃論？

對法官的「特殊待遇」，不僅理由牽強，從而導致難以控制性衝動的暴力性犯罪嫌疑人至今仍在執行審判職務，與懲戒法院對丁允恭撤職的判決理由相比，既然我國法院認為「性別平等為社會和諧的重要基礎」，性騷擾會嚴重破壞社會秩序，法官如何成為法外之民？