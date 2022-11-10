秀林鄉村長參選人贈白米、現金賄選 3萬元交保

花蓮縣秀林鄉田姓村長參選人以轉贈愛心物資為名義，向選民交付白米或新台幣1000元尋求支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，訊後以3萬元交保，是這次選舉花蓮第10起賄選案。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，秀林鄉田姓村長參選人涉嫌於宣布參選後，贈與選民愛心白米及1000元現金，尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢方指出，經檢調警多日蒐證，檢察官江昂軒昨天上午指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮刑警大隊等單位，前往田姓村長參選人住處等6處執行搜索，並通知田男及可疑受賄民眾到案，查扣相關證據及不法所得。

花檢指出，經檢察官訊後，認為田姓村長參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項犯罪嫌疑重大，尚無羈押必要，以3萬元交保。

這是年底選舉花蓮累計第10件賄選案，也是秀林鄉第2件賄選案，另1件是和平村王姓村長參選人涉嫌現金買票案。