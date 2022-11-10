破獲歷來最大水房 夫妻住台中七期豪宅、保險箱藏5000萬現金

台中徐姓男子和張姓妻子經營大型賭博網站，專供大陸地區民眾下注，吸收中資轉為虛擬幣交易從事地下匯兌，台中檢警8月破獲旗下詐團再向上溯源，11月初赴2人在七期豪宅保險箱查扣5000多萬現金、77個名牌包、百達翡麗名表等，估計不法所得高達2億元，是近年最大規模的詐團水房，也不排除介入選舉賭盤。

中檢表示，選前為杜絕地下賭盤、防制境外資金或中資滲透介入選舉，今年針對台中各地博弈轉帳機房、地下匯兌，以及洗錢水房地下通匯、洗錢業者 （水房」）等，成立「斷水流」專案。

中檢說，全案經指分檢察官張富鈞等人指揮刑事局中打等單位，今年8月16日執行第一波搜索破獲網路博奕賭博集團，當時清查90多台電腦主機、筆記型電腦及296支手機，估計集團一年獲利高達人民幣38億6228多萬元（換算台幣約170億4543多萬元)。

檢警持續向上溯源追查金流，溯源鎖定幕後主嫌、總務、會計及幹部的藏匿處所，11月2日再次發動 搜索，前後一共破獲8個賭博機房、水房，共拘提逮捕57人。

據了解，檢警11月3日到徐男（44歲）、張女（45歲）位於台中七期的豪宅家搜索，當場家中的保險箱內起獲5039萬現金，家中更是堆滿愛馬仕、香奈兒等名牌包，另有勞力士中迪通拿、黑水鬼、遊艇等系列，以及AP、百達翡麗等名表，豪奢程度可見一斑。

檢調查，徐、張經營網路賭博型態和一般博弈網站相似，多以百家樂、撲克牌等遊戲，但專供大陸地區民眾下注，資金一近來後就轉為虛擬貨幣，也不排除和選舉賭盤、中資介入影響選舉，但仍須進一步釐清。

中檢說，該案查扣現金5000多萬元、名車、名表、名牌包及房產等，總價額高達2億多元，是國內歷年查緝水房最大規模。

檢方統計，這次一共查扣不法所得現金5039萬4900元，另有名車保時捷、賓士G63等4輛，名表勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼等10支（估計市值約500萬元），還有愛馬仕、PRADA、CHANEL等77個名牌包（估計市值約2695萬元）。

法院除收押2人，也裁定扣押主嫌名下房產、金融帳戶及車輛（現值總價約1億1799多萬元)，查扣不法所得共約2億多元。