聯電「二代」傷人和解破局！ 法官對宣昶有說：這樣下去對你不好

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有找算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問事，被控與友人高明蒼、吳元平毆打吳妻陳宥彤、砸毀吳家神像、鋼琴，台北地院審理，耐心詢問雙方和解意願、加開庭期，和解還是破局。

審查庭法官為息訟止紛，等候調解成立可能性多時，今天再召開準備程序庭，確認案子暫無撤告可能，諭知傷害、毀損罪重新分案，移一般法庭審判。

宣昶有、高明蒼、吳元平今天都出庭。宣否認犯罪；高說，他沒有去犯罪現場，且告訴人指他是長髮，與他髮型不符；吳承認去現場，否認犯罪。法官庭畢前，對著宣昶有說「以你的家庭，這樣下去對你不好」。

檢方指控，宣昶有2021年2月23日晚間11時前往台北市信義區兼職算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰的住處問卜，之後，與高明蒼、吳元平聯手對吳妻陳宥彤暴力相向，造成陳女頭、腳、上臂、雙肘、背部挫傷。

其後，宣昶有、高明蒼涉以花瓶砸毀神像，合力將椅子在屋內丟砸，導致神像、鋼琴邊緣、花瓶及椅子毀損。

高明蒼另涉在2021年3月16日晚間6時，將陳宥彤的照片、辣椒水提供給吳元平、羅姓少年，教唆吳、羅在上回逞凶地外等候，見陳宥彤經過即衝上前追打，還在2樓梯間以辣椒水噴向陳女，導致陳女眼瞼、肩部疼痛。

法院先前開庭，就談和解事，宣昶有一度稱「對方開口要300萬元，不善良」，「不想再談」，宣還說過想出個「社會觀感不覺得小氣的數字」。