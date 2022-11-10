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柚子紙箱、百貨禮盒袋裝現金索賄4500萬 前少將張大偉判12年

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建採購案，向中華工程索賄3千萬，中工得標後，又獅子大開口加碼到4500萬元，實拿2800萬元，新北地方法院今依貪汙治罪條例處有期徒刑12年，褫奪公權6年。

另外涉嫌浮報預算進行賄賂的中工前總經理沈慶光，因否認犯罪處4年徒刑，褫奪公權2年；前董座沈華養認罪，依背信罪處2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年；會計張世文依背信罪處1年10月徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年；協助擔任仲介人的工程師孫文郁依貪汙治罪條例處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；白手套董俊褘依商業會計法處2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，全案由國防部軍備局發包，張大偉是「興安專案」工程最高主管，由中華工程以30億元得標。

起訴指出，張大偉在採購案公告隔日，暗示建築師孫文郁，去找營造廠合作投標，孫拜訪沈華養、中工，以「軍方可以幫忙」暗示索賄，行情是預算總額的一成即3000萬元，中工認為有獲利空間，同意合作。

為使中工能順利投標，張大偉與標案承辦人商討提高建物每坪造價為11.6萬元，護航中工得標並增加獲利。中工得標後，張又獅子大開口，透過擔任白手套的九億公司負責人董俊褘將賄款提高到4500萬元。

中工為使標案順利進行，同意加碼，由董俊褘收受2800萬元，以柚子紙箱包裹、百貨公司禮盒袋包裝等方式，陸續轉交張大偉，其中200萬是給王姓中間人的酬謝，剩下1700萬賄款還沒付，就被檢調發現行收賄弊端。

合議庭審酌張大偉身為少將，卻為一己之貪收受高額賄賂，所為對公務員廉潔形象造成重大損害，嚴重玷汙官箴、敗壞軍紀，致使中工公司受到4500萬損害，考量張大偉犯後坦承犯行，依貪汙治罪條例處有期徒刑12年，褫奪公權6年。

前少將張大偉涉嫌利用福興營區改建採購案索賄4500萬元，被新北地院依貪汙治罪條例判處12田徒刑，褫奪公權6年。圖／聯合報系資料照
前少將張大偉涉嫌利用福興營區改建採購案索賄4500萬元，被新北地院依貪汙治罪條例判處12田徒刑，褫奪公權6年。圖／聯合報系資料照

空軍 貪汙 獅子

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