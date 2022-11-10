嗆「拿刀最多關5個月」高雄男持刀追殺女同事 重判5年半

王姓男子因排班問題對蔣姓女同事不滿，去年8月23日喝完酒後騎車跑到公司，持藍波刀砍向蔣女，所幸蔣女高舉左手阻擋，加上其他同事即時制止，蔣女才沒受傷，王被壓制時，還嗆「拿刀不過被關5個月」。不過高雄地院審結後，今依殺人未遂重判5年6月，公共危險、恐嚇罪等部分，則各判6月、3月徒刑。可上訴。

判決指出，王男在前鎮一家物流公司任職，今年8月23日上午，他先在公司外喝酒，酒過三巡後，想到公司排班等問題越想越氣，當天下午6時許，騎機車跑到公司，看見蔣女在場，二話不說拿出預藏的藍波刀刺向蔣女。

當時公司還有其他同事在場，同事見王男拿刀要砍人，隨即一擁而上，用手勾住王男頸部，蔣則高舉左手閃避，沒讓王男成功砍傷；沒料王遭壓制後，又繼續出嘴狂嗆蔣女及其他在場同事，「拿刀不過被判刑5、6個月，出來後繼續找你們」。

警方獲報後隨即到場，將王男逮捕，查扣犯案用的藍波刀一把，由於王是酒駕前往公司，警方施測後，王呼氣酒測值達每公升0.87毫克，被依公共危險、恐嚇、殺人未遂等罪送辦，檢方偵結後將他起訴。

高雄地院審理時，王男否認要殺蔣女，稱他只是拿藍波刀嚇嚇人，頂多構成恐嚇。王的辯護律師也稱，若王男要致人於死，蔣女怎可能毫髮無傷。

但法官根據王男曾傳訊給同事的訊息，王男稱「9月初我一定進65殺那個幕後不給我留一口飯吃的那掛畜生」、「誰先被我堵到，我讓誰先死」、「對方敢在私下弄我，我一定讓牠死」。

法官認為，王口中的「65」，指的是高雄港65號碼頭的物流公司，也是王任職的公司，而他在審理中也供認「那個幕後不給我留一口飯吃的那掛畜生」，指得就是蔣女及另名同事。

法官勘驗現場監視器畫面，認為王到公司後，隨即以右手持刀加速衝向蔣女，之後將刀子高舉過頭，由上往下朝蔣女左胸口揮砍，力道相當猛烈，動作一氣呵成沒有停頓，致對方於死的殺意甚明，綜合相關事證，依殺人未遂罪重判5年6月，至於公危、恐嚇等罪，則合併應執行刑8月得易科罰金。