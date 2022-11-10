外宿偷拍女友！1年後被發現分手挨告 判4月不准緩刑
陳姓男子與洪姓女友前年間投宿歸仁某商旅，他以手機偷拍及竊錄女友，今年4月間洪女在陳LINE的記事本內，發現自己被偷拍的影像震驚不已，分手後提告，陳認罪且向法官求緩刑，台南地院認他犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪兩罪應執行4月，但未洪女和解，不准緩刑。
檢警調查，陳與洪女曾是男女朋友，雙方交往期間，2020年間投宿某商旅，無故以照相竊錄洪女非公開活動及隱私部位外，還以手機錄影，竊錄其非公開活動及隱私部位。
直至今年4月11日，洪女自與陳間LINE通訊的記事本內，發現自己遭竊錄的照片、錄影，大為震驚，爆氣分手外，向警方提告。陳坦承不諱。
台南地院審酌，陳未徵得洪女同意，以手機拍照及錄影方式竊錄她非公開活動及身體隱私部位，致她因隱私遭受侵犯而承受難堪不安苦痛，既欠缺尊重他人隱私觀念，也有害於社會善良風俗，迄今也未能與洪女達成和解，行為甚為惡劣。
陳雖向法官請求給予緩刑宣告，惟考量陳迄今未與洪女達成調解、和解，也未獲得洪女的原諒，不准緩刑。法官認他犯無故以照相方式竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處2月，又犯無故以錄影方式竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處3月，應執行4月，可上訴。
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