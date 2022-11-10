外宿偷拍女友！1年後被發現分手挨告 判4月不准緩刑

陳姓男子與洪姓女友前年間投宿歸仁某商旅，他以手機偷拍及竊錄女友，今年4月間洪女在陳LINE的記事本內，發現自己被偷拍的影像震驚不已，分手後提告，陳認罪且向法官求緩刑，台南地院認他犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪兩罪應執行4月，但未洪女和解，不准緩刑。

檢警調查，陳與洪女曾是男女朋友，雙方交往期間，2020年間投宿某商旅，無故以照相竊錄洪女非公開活動及隱私部位外，還以手機錄影，竊錄其非公開活動及隱私部位。

直至今年4月11日，洪女自與陳間LINE通訊的記事本內，發現自己遭竊錄的照片、錄影，大為震驚，爆氣分手外，向警方提告。陳坦承不諱。

台南地院審酌，陳未徵得洪女同意，以手機拍照及錄影方式竊錄她非公開活動及身體隱私部位，致她因隱私遭受侵犯而承受難堪不安苦痛，既欠缺尊重他人隱私觀念，也有害於社會善良風俗，迄今也未能與洪女達成和解，行為甚為惡劣。