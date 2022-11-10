跟騷電視台正妹女記者 裝熟傳「我出來了」訊息判拘50日

江姓男子追蹤電視台正妹女記者的限時動態反覆跟蹤、騷擾，還傳送交淺言深的訊息。示意圖／ingimage 江姓男子追蹤電視台正妹女記者的限時動態，利用她到展場、工廠採訪的機會反覆跟蹤、騷擾，還傳送交淺言深的訊息「裝熟」，女記者提告，台北地院審理，依跟蹤騷擾罪判江拘役50日，可易科罰金5萬元。可上訴。

江姓男子與女記者素不相識，2021年10月起，因追蹤女記者經營的IG社群，心生愛慕之意，江想追求她，反覆地跟蹤、騷擾。

檢方指控，2022年6月2日起，江就不斷傳訊息給女記者，他透過限時動態發現女記者6月25日要去台北市南港工廠參加活動，當天上午11時也前去，透過IG傳送「我今天要逛瓶蓋工廠」、「外面等」、「買茶，等妳出來」訊息給女記者。

另一次，江透過限時動態得知女記者將在7月1日到台北市信義區世貿一館的文具展場採訪，當天上午10時，又提前去展場現身，沒遇到女記者就再傳送「我出來了，先走了，氣死人」的訊息。

女記者認為，江違反她本人意願反覆騷擾、觀察她的行蹤或接近她，已經影響她的生活方式、社會活動，向警方報案。

判決書指出，江不思理性方式追求被害人，為滿足私慾，反覆對女記者為騷擾、觀察行蹤及接近等行為，造成女記者在惶恐下度日，考量犯罪動機、犯罪所生危害、江目前擔任作業員等量刑因子，判江拘役50日。