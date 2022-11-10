臉書高調開全台縣市選舉賭盤IP設境外 一追發現是詐騙

檢調依據收款帳戶，找到帳戶所有人日前到高雄湖內展開搜索。記者陳弘逸／翻攝 選戰倒數，近日臉書卻出現疑選舉賭盤粉絲專頁「縣市首長下注及民調」，且多則貼文指，高調標榜「地下賭盤賠率，快速賺錢」，相關單位網搜並依收款帳號，查出帳戶所有人為高雄湖內區的63歲莊姓女子，檢調日前搜索逮人並依法移送；檢方複訊後，莊女無保飭回。初步了解，該網頁疑似「空殼」並無實際賭盤運作，而是藉選舉名義誘騙賭客匯款，但相關單位不敢大意，將持續擴大追查。

此案為移民署台北及桃園專勤隊執行網蒐時，發現臉書有身分不明使用者，架設「縣市首長下注及民調」選舉賭盤粉絲專頁，以公開方式刊登「全台灣各縣市首長最新民調，地下賭盤賠率，快速賺錢，最穩定最有實力的莊家…每天分享各縣市的賠率」等貼文。

因該粉絲專頁疑有經營地下選舉賭盤情形，更高調在臉書公開，甚至還提供賭客投注的LINE群組，但IP位址卻設在境外。

相關單位依收款帳號，查出帳戶為莊姓女子所有，專勤隊便會同湖內警分局報請橋頭地檢署指揮，於10月24日會同湖內警分局前往莊女的住處搜索並逮人，警詢後，依選罷法第104條及刑法第268條移送。檢方複訊後，命莊女無保飭回。