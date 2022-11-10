媽媽才轉身30秒買水果 噁男湊上前對她6歲女兒襲胸

台中地院依性騷擾罪判劉男4月，可上訴。本報資料照片 台中劉姓男子到西屯區水湳市場見1名6歲女童坐在機車上等媽媽買水果，竟偷偷摸摸靠近身邊還伸鹹豬手朝她亂摸，母親才轉身30秒一回頭驚見劉撫摸女兒胸部，立刻推開他並報警，劉落網瞎扯「要送女童佛珠」，但法院不採信，痛斥他造成女童難抹滅陰影，依性騷擾罪判他4月，可上訴。

檢警調查，劉男（43歲）去年11月21日一早在水湳市場周圍的水果攤閒晃，見1名6歲大女童坐在機車上等媽媽，就認為有機可乘靠近站在一旁，還伸手亂撫摸女童胸部，結果對方母親回來目睹當場發現立刻報警。

劉男落網先是跟警方辯稱，看到女童坐在車上要送她佛珠，後來檢察官訊問時又改口稱，自己是去買水果，女童媽媽誤會他才吵起來，但對於站在女童一旁動機交代不清，前後說詞也不一。

女童母親證稱，當天下車挑水果不到30秒，先把水果掛在機車龍頭上要付款，轉身就看到劉站在她女兒旁邊，還用右手伸在她小孩胸前來回撫摸，就馬上衝上前抓劉的衣服將他推開。

檢方認為，水湳市場人來人往，劉和女童素不相識，當不可能初次見面就無端要送她佛珠，而就算劉是要買水果也應靠近攤位，而非在女童身旁留置，不採信其辯詞，偵結依性騷罪嫌起訴他，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

法院審酌，劉男為逞一己私慾，趁女童不及抗拒時摸她胸部，不尊重人身自主權，且偵查中否認犯行，又造成年幼女童身心發展階段有難以抹滅陰影，至今沒和被害家屬和解，依成年人故意對兒童犯意圖性騷擾，判他有期徒刑4月，得易科罰金。