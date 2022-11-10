鍾東錦苗栗農地堆砂石 苗檢：分案指揮縣調站偵辦中
無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦遭控，長年於苗栗卓蘭農地違法堆積廢棄砂石，苗栗縣政府任由縣內出現「鍾公移山」奇景卻毫不作為。時代力量立委陳椒華今天在立法院，再度就此詢問法務部長蔡清祥，質疑檢方偵辦決心，苗栗地檢署檢察長陳松吉則證實，苗檢已完成分案，並指揮調查局苗栗縣調站偵辦中。
先前時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎與立委王婉諭曾在記者會中指出，經比對鍾東錦財產申報資料和地籍系統發現，鍾在苗栗中港溪、後龍溪、大安溪流域名下的許多農地，都涉嫌違法作為堆放砂石之用。
當時王婉諭也質疑，苗栗這些違法砂石場如何能經營10餘年，身為地主的鍾應說清楚；光卓蘭水廠段堆置近20萬立方公尺砂石，市價便高達1.5億元，砂石來源是否合法？上述農地是否還涉及其他不法？這些鍾東錦都應該出面說清楚。
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